POZZUOLI – L’assessorato all’Urbanistica e al Governo del Territorio ha emesso un avviso pubblico per la costituzione del partenariato socio-economico per il Programma Integrato di Valorizzazione-Masterplan-del Litorale Domitio-Flegreo. Il partenariato si costituisce per attuare i processi partecipativi, partenariali e concertativi previsti nel Protocollo d’Intesa sottoscritto il 21 novembre 2017 tra la Regione Campania e i Comuni di Bacoli, Cancello e Arnone, Carinola, Castel Volturno, Cellole, Falciano del Massico, Francolise, Giugliano in Campania, Mondragone, Monte di Procida, Parete, Pozzuoli, Sessa Aurunca e Villa Literno costituenti l’area target, avente l’obiettivo della rigenerazione e valorizzazione del Litorale domitio−flegreo.

IL PROGETTO – Lo scopo è di favorire la partecipazione della pluralità di soggetti, pubblici e privati che operano nel territorio di riferimento e intendano contribuire alla costruzione del Programma Integrato di Valorizzazione per il Litorale domitio−flegreo. Al partenariato sono ammessi gli Attori locali interessati a partecipare alle fasi di definizione e attuazione del Programma: Soggetti pubblici (istituzioni; strutture di ricerca, studi e formazione; enti strumentali); Parti sociali (rappresentanze sindacali e imprenditoriali; ordini Professionali; associazioni di categorie); Soggetti associativi rappresentativi di interessi e bisogni delle comunità locali (ambientali, culturali, sociali, professionali, sportivi, ricreativi). In attuazione dei regolamenti comunitari sui processi di partecipazione, il Partenariato si articolerà in Laboratori di Pianificazione Partecipata anche ai sensi della L.R. 13/08, caratterizzandosi per tavoli specifici di approfondimento per temi e competenze. Gli incontri si svolgeranno sul Programma Integrato di Valorizzazione − Progetto Preliminare di Masterplan per l’area Domitio−Flegreo.