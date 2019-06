POZZUOLI – Nella splendida cornice dell’Hotel “Gli Dei” di Pozzuoli, si è svolta la cerimonia di “Passaggio del Collare” tra il Presidente uscente del Rotary Club Pozzuoli, Francesco Nardi, ed il Presidente entrante, il Generale dell’Aeronautica Militare Lucio de Rogatis. Al suo fianco nel Consiglio Direttivo siederanno, il Past President Francesco Nardi, la Presidente Incoming Daniela Gravino, il Vice Presidente vicario Bruno Lapiccirella, il Vice Presidente Sergio Di Bonito, i Consiglieri Gennaro Martusciello, Orazio Marcello Pucciarelli, Antonio Casella e Gianluca Liguori, il Segretario Francesco Tonelli, il Segretario esecutivo Guido De Joanna, il Tesoriere Leandro Petracca ed il Prefetto Nello Tirelli.

L’EVENTO – Alla cerimonia hanno presenziato Mariella La Rosa, Assistente al Governatore 2018-2019 del Distretto 2100, e Francesco Schillirò, Assistente al Governatore 2019-2020.

Il Presidente uscente, Francesco Nardi, dopo aver lasciato a Patrizia Leone il compito di illustrare i progetti realizzati, riassunti nel roll up che sarà presentato al XLI Congresso Distrettuale del 22 e 23 giugno prossimi al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Portici, ha relazionato sull’anno appena conclusosi ringraziando tutti i Soci, ed in maniera particolare i componenti del Consiglio Direttivo, per la collaborazione ricevuta. Ha, infine, consegnato due Paul Harris, a Patrizia Leone e a Leandro Petracca tra gli applausi dei presenti. Dopo il passaggio del Collare, non privo di commozione, è stata la volta del Presidente entrante che ha illustrato aspetti programmatici di grande interesse. Il rituale “rintocco della campana”, con il martelletto impugnato da entrambi i Presidenti, ha concluso la serata curata nei dettagli dal Prefetto Nello Tirelli.