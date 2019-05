MONTE DI PROCIDA – Lo scorso 16 aprile 2019 è giunta dall’America la triste notizia della scomparsa del signor Attilio Palumbo: una notizia che ha rattristato l’intera comunità montese. Il profondo legame tra Mr Attilio, come lo chiamavano tutti, e la sua terra di origine è rimasto sempre vivo: partecipava attivamente ai momenti cruciali della comunità montese e tra lui ed Eventitalia, società che organizza il ferragosto nel piccolo comune flegreo, c’era un rapporto molto speciale.

IL RICORDO – «Mr Attilio, come lo chiamavo, amava profondamente la Festa Patronale in onore della Madonna Assunta, e lui era un vero e proprio trade union tra Eventitalia e le Aziende montesi in America – spiega l’art director di Eventitalia Salvio Pietroluongo- Era sempre in prima fila per il Ferragosto Montese. Una persona di un grande spessore morale, un uomo eccezionale, molto generoso e io ed Eventitalia lo porteremo per sempre nel nostro cuore. Ed è per questa ragione che quest’anno Eventitalia, di comune accordo anche con il Sindaco di Monte di Procida Giuseppe Pugliese e l’intera Amministrazione comunale, dedicherà la Festa del Ferragosto Montese 2019 a Mr Attilio Palumbo e alla sua famiglia, per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per noi. Era il minimo che potessimo fare per un uomo straordinario, che ci è sempre stato vicino nel corso di questi anni. Abbiamo sempre lavorato bene insieme con passione e grande sinergia. Vogliamo ricordarlo nel miglior modo possibile, perchè lui resterà sempre accanto a noi. Mi rifaccio alla frase di una nota scrittrice, che dice che non esiste separazione definitiva, finchè esiste il ricordo».