VILLARICCA – I carabinieri di Villaricca, nel corso di un servizio di contrasto al traffico di stupefacenti, hanno arrestato un 29enne incensurato di Mugnano. Durante una perquisizione in un bar di cui l’uomo è titolare, i carabinieri hanno rinvenuto una busta di cellophane contenente 38 grammi di marijuana. Nel locale sequestrati anche un bilancino di precisione e 128 bustine di plastica con chiusura ermetica, utilizzate verosimilmente per confezionare la droga. Il 29enne è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di stupefacente e dopo le formalità di rito tradotto al carcere di Poggioreale. L’attività commerciale è stata sequestrata.