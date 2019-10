POZZUOLI – Fiumi di fango hanno invaso la città dopo l’ultima ondata di maltempo che ieri si è abbattuta con forza su tutto il territorio di Napoli e provincia. Numerosi i disagi per i residenti e i titolari di attività commerciali a Pozzuoli. Problemi soprattutto sul lungomare Pertini e nei quartieri periferici. «Questa è la villetta comunale nel Rione Toiano. Un po’ di pioggia e ci vuole il gommone per passare – scrive un lettore che non risparmia un tono sarcastico nei confronti delle istituzioni preposte – Questi sono i lavori che fa il Comune di Pozzuoli. Complimenti».