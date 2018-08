RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Stamattina verso le 8 ho chiamato la Capitaneria di Porto di Pozzuoli per comunicare la presenza di un relitto in acqua. Si tratta di una tavola di circa 4 metri con uno spessore presumibilmente di 5 centimetri. Ebbene dopo più di due ore la tavola stava ancora la. Fortuna vuole che la corrente l’ha avvicinata agli scogli, ma come sappiamo, dopo un poco cambia e tira verso il largo, diventando un pericolo tremendo per tutti i piccoli natanti che girano nel golfo di Pozzuoli. Adesso sto a Pozzuoli a pescare sugli scogli, noto a circa 100 metri da me, quindi in acqua, una tavola di legno di circa 4 metri, il mio dovere è quello di segnalare questo ostacolo alla navigazione alla capitaneria di porto al numero 1530. Lo faccio, arriveranno prima che una barca ci vada a finire contro?…speriamo! (Ferdinando M.)