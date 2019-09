RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile redazione, voglio farvi sapere che siccome nessuno interviene in via Delle Colmate noi residenti siamo costretti a fare tutto da soli. Ieri mio padre Savio, insieme a due operai che ha pagato a proprie spese, ha pulito un canale lungo 40 metri x 7 che era pieno di rifiuti di tutti i tipi: reti metalliche, scarti di ogni tipo, materiali edili, sacchetti di cemento, tutto questo per colpa della inciviltà di alcuni residenti La speranza è che adesso nessuno ci butti più niente. (Fabrizio P.)

1 di 3