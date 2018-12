RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Salve sono un cittadino di corso Umberto, stanco ed affranto, oggi purtroppo è toccato a me, nei giorni scorsi ad alcuni miei vicini, io chiedo a voi di invitare il sindaco e le forze dell’ordine a effettuare più passaggi in zona, anche perché purtroppo qui è diventata terra di nessuno, per rubare cosa ? Una borsa contenente un piumone ed una borsa con attrezzatura da pesca….danno del furto 50 euro danno alle miei tasche 500 euro e sotto Natale è dura doverli cacciare per bene proprio e toglierle alla famiglia. (Gianluca C.)