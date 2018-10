POZZUOLI – Gentile Cronaca Flegrea, risiedo in via Girone a Pozzuoli e vorrei segnalare quanto di assurdo è accaduto in questa strada. Dopo mesi di richieste finalmente il comune di Pozzuoli si era deciso ad effettuare i lavori per un’infiltrazione ripristinando anche il manto stradale. Ebbene ieri, ad appena una settimana dal termine dei lavori, dopo le piogge si è nuovamente spaccato il tratto di strada che era stato aggiustato. A questo punto mi chiedo: ma come vengono eseguiti i lavori nella nostra città? (Elena G.)