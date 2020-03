RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Da stamane a via Giovanni Verga è caos totale gente che sta al sole, che in gruppi si diverte a chiacchierare (nonostante le mie urla dalla finestra)….sempre le stesse persone che usano scuse per stare al sole con la loro ignoranza. Nonostante sia figlia di commerciante che sta in commercio da 30 anni, ho da ridire sul fatto che le attività ora aperte non usano guanti ne mascherine (anche se non sono obbligatorie) ma per precauzione visto che stanno a contatto con alimenti, e che anche lì il Coronavirus può sopravvivere. Inoltre le forze dell’ordine come dottori, infermieri ecc… hanno bisogno di aiuto, visto che chiamandoli mi hanno risposto con malincuore che non hanno abbastanza volanti per controllare costantemente tutto il territorio…..quando egregio signor Sindaco se legge questo messaggio prenda atto che tutte le mattine qui nonostante l’emergenza è sempre la stessa storia. Se non restate a casa non sarà più il Coronavirus l’unico problema ma la fame.