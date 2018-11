RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile redazione, ieri pomeriggio ho visto questo camion che trasportava una barca ma era come se stesse trasportando un carico di fiori: correva lungo la via Domitiana e alla rotonda davanti ai depuratori ha fatto una manovra manco fosse un motorino. Il tutto è avvenuto senza la solita scorta e in pieno giorno. Ma mi chiedo: possibile che non ci siano controlli? Spesso vedo questi camion con enormi barche che nelle manovre addirittura urtano e danneggiano alberi. Ma cosa si aspetta per intervenire e regolamentare questo tipo di trasporto? Qualche tragedia? (Nicola C.)