POZZUOLI – In seguito alla rottura improvvisa di una condotta idrica nella zona di Bagnoli che serve anche il comune di Pozzuoli, l’ABC, l’azienda idrica di Napoli, ha dovuto interrompere la fornitura in tutta la zona causando quindi inevitabilmente una forte depressione anche nella parte bassa di Pozzuoli, dal lungomare di via Napoli al centro storico, fino a via Annecchino. L’ABC ha comunicato che l’erogazione idrica riprenderà nel tardo pomeriggio di . L’amministrazione comunale è in contatto costante con l’azienda idrica napoletana per fare in modo che il guasto sia riparato nel più breve tempo possibile.