BACOLI – Guasto alla rete idrica, una zona della città di Bacoli resta senz’acqua. L’erogazione idrica verrà sospesa nella giornata di lunedì dalle 8 del mattino alle 20 circa. Le strade interessate da disservizio sono via Montegrillo, via delle Terme Romane e via Lucullo fino a via Castello. Ad annunciarlo è il Comune di Bacoli con un avviso pubblico rivolto alla cittadinanza.