POZZUOLI – La Città puteolana diventa centro di iniziative importanti, soprattutto effettuando dei focus strategici su tematiche sempre più attuali, per la creazione della classe dirigenziale del futuro. Non è un caso che mercoledì 12 dicembre alle ore 16, nella Sala Convegni “Passaggio Toledo” (Via Pietro Ragnisco, 29) si terrà l’evento: “Presentazione, Fase A – Accompagnamento alla Creazione d’Impresa” del Progetto “Territorio, formazione e sviluppo” nell’ambito dell’iniziativa finanziata dalla Regione Campania. Il fulcro essenziale del dibattito avrà come fil rouge un’interessante idea di base: “Benessere giovani, organizziamoci”.

IL PROGRAMMA DEI LAVORI – Dal primo pomeriggio – con l’apertura delle danze – ci sarà la registrazione dei partecipanti; dopodiché il Sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia effettuerà i saluti Istituzionali. Solo successivamente si arriverà al cuore dell’iniziativa con l’illustrazione del progetto da parte di Nicola Costagliola, rappresentante della “Gesfor srl”. Altri relatori della kermesse saranno i Partner del progetto e l’Assessore alla Cultura, Maria Teresa Moccia Di Fraia. A seguire, si farà un dibattito con i giovani presenti in sala. Solo quando l’idea è stata implementata attraverso diversi punti di vista, chiuderà la conferenza il Dott. Giuseppe Pagliarulo, Dirigente UOD Politiche giovanili Regione Campania.

IL PERCORSO E GLI OBIETTIVI – Diverse sono le strategie adottate per portar a termine con efficacia l’argomento: diffondere la cultura d’Impresa; fornire un supporto alla progettazione di piani di avvio o di sviluppo di attività imprenditoriali; trasferire una metodologia di progettazione d’Impresa; verificarne la fattibilità sia commerciali, che economico-finanziaria; aiutare i partecipanti a districarsi tra le procedure burocratiche; far conoscere ed utilizzare le agevolazioni finanziarie e le modalità di accesso al credito.