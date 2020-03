POZZUOLI – “Adesso voglio vedere quello che scrivi…mi fai un altro papiello, stronzo, mongoloide, ti devo fare una faccia di schiaffi”. Sono queste le minacce rivolte da un pregiudicato dei 600 alloggi di Monterusciello nei confronti di Gennaro Del Giudice, direttore di Cronaca Flegrea, che venerdì pomeriggio stava documentando un raid di camorra nel quartiere. Il pregiudicato con fare minaccioso ha più volte inveito contro il giornalista. Dopo la denuncia dell’episodio tantissime sono state le condanne e i messaggi di solidarietà.

LA CONDANNA DEL SINDACATO – La Federazione nazionale della stampa italiana e il Sindacato unitario giornalisti della Campania “sono al fianco del collega Gennaro Del Giudice minacciato ieri a Monterusciello, quartiere di Pozzuoli” aggredito verbalmente da una persone che ha anche “che lo avrebbe preso a schiaffi”. Del Giudice, direttore del giornale online Cronaca Flegrea, -si legge in una nota di Fnsi e Sugc “la cui redazione è già stata oggetto di un raid, è stato vittima di minacce e aggressioni altre volte”. “Non è tollerabile che la sicurezza di chi fa semplicemente il suo lavoro raccontando il territorio venga messa a rischio in questo modo. A Del Giudice – conclude la nota – va la solidarietà del sindacato che sarà al suo fianco in ogni sede e si costituirà parte civile nel processo contro il suo aggressore”

IL SINDACO DI POZZUOLI – “Solidarietà e vicinanza da parte mia, dell’Amministrazione e dell’intero Consiglio comunale al giornalista Gennaro Del Giudice, da sempre impegnato con il suo lavoro da cronista nella denuncia di camorra e criminalità organizzata. È stato raggiunto da intimidazioni inquietanti. Siamo tutti al suo fianco e questi avvenimenti devono spronarci a rispondere con più determinazione e fermezza alla sfida lanciata della malavita organizzata. Nessun passo indietro davanti ad episodi simili. Caro Gennaro siamo al tuo fianco e pronti davanti a te per qualsiasi battaglia in nome della legalità per la città di Pozzuoli”. È quanto dichiarato dal sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia non appena aver appreso delle minacce ricevute ieri dal direttore di “Cronaca flegrea” mentre documentava l’episodio accaduto nel pomeriggio a Monterusciello, dove sono stati sparati tre colpi di fucile contro l’auto di un noto pregiudicato dei “600 alloggi”.

IL SINDACO DI QUARTO – “Solidarietà e vicinanza al Direttore di Cronaca Flegrea, il giornalista Gennaro Del Giudice, da sempre in prima linea per denunciare attraverso i suoi articoli la criminalità organizzata, per il vile atto intimidatorio subito. Avanti con forza e determinazione in questa battaglia per la legalità. Da oggi ancora di più. L’amministrazione comunale e tutta la città di Quarto sono al tuo fianco.”