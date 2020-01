BACOLI – Dal 1° Ottobre 2019 è attivo, presso la sede di Flegrea Lavoro, la società partecipata del Comune di Bacoli, lo sportello di “eco-scambio”, un servizio diretto ai cittadini che vogliono contribuire a ridurre i rifiuti. In primo piano il giocattolo che numerosi cittadini hanno donato allo sportello. E proprio i giocattoli in buono stato, puliti e completi di tutti i pezzi saranno i protagonisti di una festa pre -Epifania dedicata ai bambini, che si terrà stamattina nella Sala Ostrichina del Fusaro. Saranno distribuiti giocattoli e doni in regalo, alle famiglie e ai bambini presenti, durante una festa dal sapore ambientale, in occasione del centenario; tra una poesia dedicata a Bacoli e un piccolo intervento recitato di Dario Barbato, avremo come ospiti d’onore due “pulcinella” e una “befana” del tutto particolare e subito dopo un piccolo “buffet”