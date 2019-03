POZZUOLI – Dopo gli innumerevoli problemi i semafori in via Salvatore Di Giacomo sono direttamente spariti. All’incrocio con Giuseppe Marotta ciò che resta sono le basi gialle dei segnali luminosi, rimasti sulla parte destra del marciapiede. Un problema, quello dei semafori agli incroci del quartiere di Monterusciello, che va avanti da tempo e per il quale non si riesce a trovare ancora una soluzione con i pericoli che ne derivano per gli automobilisti.