POZZUOLI – Lavori stradali e traffico in tilt sulla Variante tra Monterusciello e Pozzuoli. Parte della carreggiata è stata infatti interdetta al transito per consentire l’intervento di manutenzione. Rallentamenti alla circolazione sono stati registrati sin da questa mattina anche lungo le strade interne. Numerosi i disagi per gli automobilisti che sono soliti percorrere questi assi viari per raggiungere la sede di lavoro.