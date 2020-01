POZZUOLI – Lunedì 3 febbraio 2020, alle 17, nella sala conferenze di Palazzo Toledo, in via Ragnisco 29, ci sarà l’evento di presentazione del Forum dei Giovani di Pozzuoli. Nel corso dell’evento, coordinato dalla consigliera comunale Marzia Del Vaglio, delegata dell’amministrazione per le politiche giovanili, sarà annunciata la data delle nuove elezioni e verrà presentato il regolamento dell’organismo comunale. Seguirà un dibattito in cui i giovani potranno esprimersi sulle politiche giovanili e sull’iniziativa.