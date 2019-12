POZZUOLI – Si è spogliato e completamente nudo si è messo a camminare sulla spiaggia per poi masturbarsi davanti a tutti. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, sulla spiaggia di Licola. Il protagonista è un uomo che dopo essersi spogliato ha incominciato a masturbarsi. Alla scena hanno assistito diverse persone che stavano passeggiando sull’arenile dove erano giunte per godersi il sole. Nonostante le urla dei presenti l’uomo ha continuato come nulla fosse per poi dirigersi in direzione della Foresta di Cuma. L’ennesimo episodio accaduto sulla spiaggia di Licola, a cui si accede da via Sibilla, che testimonia la totale assenza di controlli in un territorio ormai diventato terra di nessuno.