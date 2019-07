QUARTO – Assalto armato nella notte al centro scommesse e sala slot Better-Time City di via Campana, nei pressi dello svincolo della variante che porta a Monterusciello. Tre uomini, con i volti coperti da passamontagna, hanno fatto irruzione poco dopo la mezzanotte nella sala, mentre un quarto complice è rimasto in auto ad aspettare fuori. Una volta entrati nel locale hanno minacciato con le armi i presenti e chiesto a un dipendente di aprire la porta blindata in vetro: al rifiuto dell’uomo hanno esploso almeno cinque colpi di pistola che lo hanno ferito. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e condotto presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dove nella notte è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Dopo il raid i malviventi si sono dati alla fuga. Sul posto sono giunti i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli e della Tenenza di Quarto. Intanto è caccia alla banda di malviventi: i militari hanno acquisito le immagini dai filmati del sistema di videosorveglianza e le testimonianze dei presenti.