POZZUOLI – Dino Nardiello non è più il direttore generale della Puteolana 1902. L’ex team manager del Giugliano è stato allontanato nella serata di ieri al termine della partita contro l’Afragolese a causa di “atteggiamenti assunti nelle ultime due settimane nei confronti di calciatori e società” che avrebbero minato la serenità della squadra. La conferma dell’allontanamento del DG è arrivata al nostro giornale direttamente dal presidente Emanuele Casapulla «Nardiello già non fa più parte della Puteolana 1902.». Parole inequivocabili che smentiscono le voci circolate nella mattinata secondo cui il DG era vicino alle dimissioni. Dino Nardiello era arrivato a Pozzuoli in estate dopo le precedenti esperienze con Savoia e Giugliano.