POZZUOLI – Strade, marciapiedi, spazi pubblici, aree verdi e perfino un campetto di calcio ricoperti da sterpaglie ed erbacce. Accade a Monterusciello, dove i giardinieri del comune di Pozzuoli (forse) hanno dimenticato la strada che porta al quartiere. Lo scempio è visibile in Via Levi, via Modigliani, via Parini, nei 600 alloggi e in altre zone del quartiere ricoperte da sterpaglie ed erbacce che in alcuni casi superano abbondantemente il metro di altezza. Emblematico il caso di via Parini dove il campetto di calcio che sorge davanti ai palazzi popolari è stato totalmente ricoperto dalle erbacce. Un autentico pugno nell’occhio e un potenziale pericolo igienico-sanitario, visto il grande caldo e il proliferare di topi e insetti.

