POZZUOLI – «E’ stata un’emozione indescrivibile, una gioia unica cantare nella mia città davanti a tanta gente». Ha la voce ancora carica di felicità Enrica La Femina, giovane cantante puteolana che la notte di Capodanno si è esibita durante il concerto andato in scena a Pozzuoli. Enrica, 19 anni, ha fatto parte degli artisti che hanno dato via alla festa di fine anno in piazza della Repubblica. Dopo la mezzanotte è salita sul palco ed ha cantato tre brani musicali di Adele, Stevie Wonder e Mattia Bazar tra gli applausi di migliaia di persone che affollavano la piazza. Dopo di lei è stata la volta dei big Edoardo Bennato e Rocco Hunt «Era la prima volta che mi esibivo a Pozzuoli e soprattutto in una serata così importante e davanti a un pubblico di migliaia di persone».

UN’ECCELLENZA – Enrica è ritenuta un’eccellenza flegrea. Nonostante la sua giovane età vanta numerosi riconoscimenti e premi: è salita sul gradino più alto del podio al concorso “Canoro Flegreo 2018” ed al “Campania Festival 2019” dove ha conquistato anche il premio come “presenza scenica”. Sempre l’anno scorso ha vinto il “Contursi Festival 2019” ed è ha ricevuto il premio di “Miglior voce” al festival “la Doga”, riconoscimento assegnato direttamente dal maestro Luca Pitteri. Nel 2017 Enrica ha vinto il premio della critica a “Emozionart 2017” mentre nel 2018, allo stesso concorso, ha conquistato il secondo posto. Nel 2016 è stata la vincitrice del concorso “Ars Music 2016”.

STUDIO, MUSICA E TEATRO – Studentessa al I anno di Ingegneria Aerospaziale, studia violino dall’età di undici anni e canto dall’età di quattordici anni con l’insegnante Maria Paola Sinforosa. Suona chitarra, l’ukulele e kazoo. Oltre alla musica vanta anche una carriera teatrale dove ha debuttato al “Teatro dell’Angelo” di Roma come protagonista nella tragedia greca Medea di Euripide a maggio 2018. A dicembre del 2018 con la Compagnia d’Oriente di Napoli, come attrice, cantante e danzatrice aerea nel musical “Never Stop The Show” tratto dal film “The Greatest Showman” e quest’anno ha interpretato “Muna” nel musical “Aladdin”.