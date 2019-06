BACOLI – Josi Gerardo Della Ragione tornerà ad indossare la fascia tricolore. Ben 7.340 preferenze pari al 62,78% per il leader di Freebacoli. Il suo avversario, Nello Savoia, ha ottenuto invece 4.352 voti pari al 37,22% delle preferenze. «Rileviamo lo sconcertante dato dell’astensionismo, quasi una persona su due non ha ritenuto utile e stimolante recarsi alle urne e questa è una sconfitta per tutti – le parole a caldo di Savoia che siederà tra i banchi dell’opposizione – . Abbiamo raccolto la fiducia di quasi metà degli elettori, che da domani saranno rappresentati in consiglio comunale attraverso il perseguimento della nostra idea di città, di sviluppo, attraverso il nostro progetto di cambiamento».

IL COMMENTO – Se da un lato Della Ragione cala il bis e si riprende la poltrona di primo cittadino di Bacoli dopo tre anni, dall’altro Savoia incassa la sconfitta e rassicura i suoi. «Al neoeletto sindaco, faccio gli auguri di buon lavoro e siamo pronti ad essere minoranza responsabile, se i provvedimenti saranno nell’interesse della città; diversamente saremo ferrea opposizione nel rispetto degli elettori, delle regole, della trasparenza e rispondendo al mandato di indirizzo e soprattutto di controllo degli atti. Noi abbiamo ancora tanti motivi per brindare, ad una squadra eccezionale, alle testimonianze di questi giorni, ad episodi che ci rendono vincitori sempre e a prescindere dalle competizioni, al nostro non mollare mai, ad un nuovo inizio, a noi», conclude l’esponente di Fratelli d’Italia.