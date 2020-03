POZZUOLI – “In data odierna la Prefettura ha comunicato con una nota formale allegata, che, in virtù del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, cessa l’efficacia di ogni misura adottata, anche se di carattere contingibile ed urgente, sul territorio nazionale. È prevalsa la necessità di disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del D.L 23 febbraio 2020 n. 6. È noto il rispetto istituzionale nei confronti degli Organi sovraordinati che caratterizza da sempre il mio operare di sindaco. Al di là delle posizioni dei singoli territori ed al di là delle questioni giuridiche sottese, ritengo che debba prevalere la visione unitaria degli interventi, così come indicato a livello nazionale”. Lo ha detto il sindaco Vincenzo Figliolia, annunciando la riapertura delle scuole private e pubbliche di ogni ordine e grado della città di Pozzuoli.

“Nel ringraziare tutti i cittadini per il comportamento avuto, auguro a tutto il mondo scolastico una ripresa delle attività orientata al contenuto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – ha aggiunto il primo cittadino -. Allo stesso modo, auguro al mondo sportivo presente sul territorio di riprendere le discipline sportive, invitando le strutture private a porre in essere la sanificazione dei locali ed una pulizia straordinaria degli stessi”.