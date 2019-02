POZZUOLI – Sono state sei le personalità premiate oggi dinanzi agli oltre 800 presenti al convegno “Le eccellenze che ruotano intorno al bene sanitario”, tenutosi al Teatro Mediterraneo ed organizzato col patrocinio della Regione Campania e dell’ASL Napoli 2 Nord. A consegnare i riconoscimenti sono stati il Presidente della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca e il Cardinale di Napoli S.E Crescenzio Sepe. Nel corso dell’evento promosso dall’ASL Napoli 2 Nord, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Antonio d’Amore ha ringraziato le tante eccellenze che l’Azienda sa esprimere e che lavorano quotidianamente in favore dei cittadini.

I PREMIATI – Sono stati premiati: Felice Pirozzi – primario di chirurgia del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli – Rientrato lo scorso maggio a lavorare in Campania, trasferendosi dall’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo; Paolo Ascierto – Primario del servizio “Melanoma Immunoterapia Oncologica del Pascale” – innovatore nell’immunoterapia applicata alle patologie oncologiche, ha scelto di rimanere a lavorare in Campania, rifiutando prestigiose offerte di lavoro in altre Regioni; Massimo Triggiani – Primario di “Allergologia e Immunologia” all’Università di Salerno – Ha avviato un lavoro di complessiva riorganizzazione e valorizzazione delle attività, migliorando l’assistenza; Luisa Franzese – Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale – ha messo in atto azioni volte a garantire l’accesso scolastico anche ai bambini con problematiche di salute complesse; Antonio Corcione – Direttore Centro Regionale Trapianti – sta guidando la riorganizzazione dei sistema dei trapianti, così da permettere ai cittadini di non doversi spostare fuori regione per sottoporsi a trapianti d’organo; Cristiano Giardiello – Responsabile della chirurgia Bariatrica del Pineta Grande Hospital – L’attività della chirurgia bariatrica dell’ospedale Pineta Grande di Castelvolturno sta permettendo di ridurre la quota di pazienti che si rivolgevano fuori regione per problemi di obesità.

L’EVENTO – Ha detto il Presidente Vincenzo De Luca «Questa è una giornata importante perché oggi possiamo assegnare dei riconoscimenti ad alcuni professionisti che sono la testimonianza di come nella Sanità Campana vi siano figure di riferimento assoluto. Ci sono professionisti che hanno scelto di stare qui in Campania perché insieme a loro è stato fatto un progetto di crescita delle loro attività, nell’ottica di un rilancio complessivo del nostro Sistema Sanitario Regionale». La giornata, che ha visto alternarsi sul palco oltre 60 relatori, è stata curata da Antonio d’Amore, Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord, Mariano Fusco, Direttore del Dipartimento Farmaceutico dell’ASL Napoli 2 Nord e Ugo Trama, Direttore UOD Politica del Farmaco e dispositivi della Regione Campania.