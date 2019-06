QUARTO – Si chiama Pasquale Pianese ed è di Quarto il vincitore della Swiss Cup 2019, che si è tenuta a Zurigo in occasione del Food Festival italiano dal 21 al 23 giugno 2019, organizzata dalla Federazione Internazionale Maestri Pizzaioli. In giuria anche il pizzaiolo napoletano Luciano Sorbillo. «Sono felice di essere riuscito a portare la vera pizza napoletana in Svizzera, ed aver conquistato il primo posto nel campionato» ha affermato un felicissimo Pasquale Pianese.