POZZUOLI – L’ASD Rione Terra Pozzuoli Volley ha ingaggiato Vincenzo “Ciccio” Montó e Giuseppe Saccone. E’ questa la doppia ciliegina sulla torta del mercato gialloblu con la squadra del presidente Giovanni Coratella pronta a dare l’assalto alla serie A. Sono tanti gli sforzi fatti dalla società per l’ingaggio dei due top player, fortemente voluti anche dal presidente onorario Sergio Di Bonito (in foto con i ragazzi oltre che con il presidente Giovanni Coratella all’atto della firma) a dimostrazione della solidità del progetto del club.

CICCIO MONTÓ – Il potente schiacciatore, classe 90, ex serie A con la Sigma Aversa e Marcianise e Tya Marigliano in B, approda a Pozzuoli elevando (e di molto) il potenziale offensivo della squadra allenata da coach Costantino Cirillo che già si sfrega le mani potendo così contare su un’altra bocca da fuoco, oltre l’opposto Calabrese.

GIUSEPPE SACCONE – Il centrale, classe ’86, aggiunge, oltre forza e centimetri sotto rete, anche esperienza (tante le maglie vestite in B in ultimo quella di Marcianise) e leadership tra le file del sestetto puteolano proprio alla vigilia di campionato che si annuncia molto ambizioso per i colori gialloblu