QUARTO – «Siamo fermi da due ore, intrappolati nel traffico per uscire dal centro commerciale Quarto Nuovo» è l’sos che arriva dagli automobilisti in coda nel parcheggio di via Masullo. Proprio qui si è creato un ingorgo che sta provocando lunghissime code, complice anche il maltempo di queste orea e lo shopping pre-natalizio «È un inferno, spero che non accada nulla di grave altrimenti facciamo la fine dei topi. La cosa assurda è che nessuno interviene e noi siamo qui, fermi ad aspettare» racconta Michele, in auto con moglie e figli.