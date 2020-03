POZZUOLI – Dopo l’accorato appello di alcuni residenti, che attraverso il nostro giornale avevano chiesto aiuto al sindaco, questa mattina serrati controlli sono stati fatti nel quartiere di Monterusciello. In particolare in via Verga, dove ieri mattina erano stati segnalati assembramenti e gente in strada in maniera ingiustificata. Numerosi sono stati i controlli da parte della Polizia Municipale e della Guardia di Finanza che hanno pattugliato la strada.