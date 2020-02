POZZUOLI – Starà contando i giorni che lo sperano dal primo marzo il giovanissimo Michele Fiorellino (classe 2009), tesserato dell’ASD Real Pozzuoli Academy, scuola calcio del presidente Gennaro Pastore e del direttore Domenico Muoio. Una data cerchiata in rosso. Fiorellino, infatti, è stato il vincitore del training camp Real Madrid organizzato la scorsa estate All’Oasi di Via Campana proprio dal Real Pozzuoli, registrando un punteggio molto elevato dopo essere stato sottoposto insieme a tanti altri ragazzi a diversi esercizi con l’ausilio dell’attreazzature tecnologiche targate Real. Tutto ciò è stato utile per ottenere la tanto desiderata convocazione al Z5 sport Centre di Zidane a Torino, proprio il primo marzo, dove Michele affronterà gli altri vincitori degli altri Training Camp organizzati dal Real. Da qui i migliori 6 saranno selezionati ed andranno ad allenarsi per una settimana a Madrid col settore giovanile del club della capitale spagnola. Michele resta coi piedi per terra,

continuando a giocare con il suo migliore amico: il pallone. Nel frattempo il sogno Real continua.