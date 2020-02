VEROLI (Frosinone) – Trovato con 60 capi d’abbigliamento griffati falsi. Un 48enne di Pozzuoli, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e denunciato martedì mattina dai carabinieri della stazione di Veroli, in provincia di Frosinone. Insieme a lui anche un 49enne di Giugliano con precedenti penali per rapina, sequestro di persona e associazione a delinquere. I due alla vista dei militari hanno tentato una fuga ma sono stati fermati poco dopo: nel bagagliaio della loro auto sono stati rinvenuti giubbotti, cardigan, maglioni e jeans con stemmi Blauer e Stone Island, risultati tutti contraffatti. Nel corso della perquisizione, inoltre, è stato rinvenuto, occultato all’interno del vano portaoggetti, un martello multiuso con lame taglienti della lunghezza di 25 centimetri.

LE DENUNCE – Al termine dei controlli i due sono stati denunciati per introduzione di segni falsi, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli” e nei loro confronti è stata inoltrata richiesta per una misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio che li terrebbe lontani da Veroli per i prossimi tre anni. Il 49enne di Giugliano, inoltre, è stato multato per guida senza patente (che gli era stata ritirata), mentre tutta la merce contraffatta è stata sottoposta a sequestro.