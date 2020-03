POZZUOLI – È guarito il primo contagiato da Coronavirus a Pozzuoli. Dopo 15 giorni è ufficialmente fuori pericolo il 30enne di Licola le cui condizioni non sono mai state preoccupanti. Dopo il decesso dell’anziana questa mattina, sono 4 le persone contagiate in città: si tratta di un 52enne di Cigliano, un 50enne di Lucrino, un 57enne di via Campana ricoverato in ospedale, un anziano di via Napoli anch’egli ricoverato.