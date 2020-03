POZZUOLI – Sono stati comunicati i dati dei nuovi tamponi effettuati oggi in Campania. Non ci sono nuovi casi nella città di Pozzuoli. In mattinata si è registrato il decesso di un’anziana di 77 anni e la guarigione definitiva di un 30enne. Attualmente sono 4 i pazienti nel comune di Pozzuoli colpiti da Covid 19.