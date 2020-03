POZZUOLI – Continua la vendita di mascherine in tempi di Coronavirus su Facebook. Nella giornata di oggi l’ennesimo post pubblicitario è apparso sulla pagina Facebook “Mercatone Flegreo” dove un profilo annuncia di vendere mascherina di stoffa al prezzo di 4 euro. Un business che in questi giorni sta facendo gola a tanti vista l’irreperibilità dei dispositivi di prevenzione al temuto virus. Nella chat una venditrice prendere ordini, afferma di avere mascherine realizzate in fabbrica e che le mascherine sono addirittura lavabili.

