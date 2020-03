POZZUOLI – Ci sono altri due nuovi contagiati da Coronavirus a Pozzuoli. Sale a 10 il numero dei casi attualmente in città, tre solo nella giornata di venerdì. Lo ha reso noto questa sera l’unità di crisi della Regione Campania che ha diffuso i dati relativi ai tamponi. In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 12 i contagiati in città (nel conteggio sono compresi un decesso e una guarigione).

I TAMPONI – Tra ieri e oggi diversi tamponi sono stati effettuati nel quartiere di Monterusciello, ad Arco Felice e in zona Solfatara. «Vi supplico di stare a casa, è un nostro dovere, un obbligo. Ma vi supplico di farlo, non abbiamo altra soluzione per salvarci» ha scritto poco fa il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia sulla sua pagina Facebook.