MONTE DI PROCIDA – Il Comune di Monte di Procida ha messo a disposizione di tutti i cittadini un numero di emergenza da contattare relativamente all’emergenza da Coronavirus. Il numero (3314045868) dovrà essere utilizzato, in particolar modo, per inviare i moduli di segnalazione di rientro dalle “zone rosse”, stampato e sottoscritto, a mezzo Whatsapp. Il modulo potrà, altresì, essere trasmesso agli indirizzi email indicati. A decorrere, inoltre, dalla giornata di ieri l’accesso agli sportelli e agli uffici comunali sarà limitato alle sole procedure essenziali e non rinviabili, previo appuntamento telefonico da concordare tramite contatto telefonico o invio di posta certificata, ai recapiti in allegato indicati. «Invitiamo, inoltre, tutti i cittadini a non recarsi al Comune se non in caso di estrema necessità e comunque solo per i servizi essenziali Stato Civile e Cimitero; a contattare gli uffici attraverso le modalità alternative del telefono e della posta elettronica e solo nel caso sia necessario a prendere un appuntamento con l’ufficio, attraverso i numeri dedicati allegati a questa ordinanza; a limitare l’accesso al cimitero comunale al fine di evitare assembramenti. In occasione delle sepolture ovvero in occasioni straordinarie di disposizione delle salme, l’accesso sarà consentito alle persone strette congiunte del defunto nel numero massimo di sei», si legge in una nota del Comune.