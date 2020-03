POZZUOLI – Non ci sono nuovi casi di coronavirus a Pozzuoli. La buona notizia arriva dopo 48 ore dall’ultimo bollettino reso noto dal sindaco Vincenzo Figliolia. Nonostante i diversi tamponi effettuati a una circa una decina di residenti in vari punti della città, fortunatamente non si registrano nuovi contagiati. Al momento, dunque, restano 7 i contagiati da Covid-19 a Pozzuoli a cui vanno aggiunti una donna deceduta domenica scorsa e un 30enne guarito.