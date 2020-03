POZZUOLI – Proseguono senza sosta i controlli da parte della Polizia Municipale finalizzati al rispetto delle norme per la prevenzione e il contenimento del Coronavirus. Da questa mattina posti di blocco sono stati posizionati nei quartieri di Monterusciello e Licola, in particolare lungo le strade principali e di collegamento con i comuni limitrofi. Pattuglie da ore sono ferme in via Domitiana, nei pressi dei depuratori, e in via Parini. Numerose sono le auto e le persone fermate.