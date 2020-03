POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha adottato nuove misure di contenimento e contrasto della diffusione del coronavirus. A partire da domani e fino al 3 aprile resterà chiuso il cimitero comunale di via Luciano. Stretta anche per gli accessi agli uffici comunali, che sarà consentita solo per gli adempimenti di nascita e morte e per le attività della polizia municipale e della protezione civile. Per gli altri servizi, e solo per comprovate urgenze, l’accesso alla casa comunale sarà consentito previa prenotazione telefonica o telematica. “Dopo aver preso atto dell’aumento dei casi di contagio in città negli ultimi giorni, abbiamo deciso di ricorrere a misure più stringenti per salvaguardare ulteriormente la salute dei cittadini e non escludiamo che possiamo prenderne altre nelle prossime ore – ha dichiarato il sindaco Vincenzo Figliolia -. Se vogliamo uscire da questa emergenza col minor danno possibile, dobbiamo fare sacrifici e restare a casa, cercando di limitare le uscite all’essenziale. Chiedo ancora una volta la massima collaborazione ai cittadini”.