POZZUOLI – Così come tutti gli altri negozi gestiti da cinesi dell’area flegrea, anche il punto vendita di via Campana resterà chiuso per le prossime settimane. All’esterno del negozio, non lontano dalla Rotonda Maradona, si legge sul cartello apposto sul cancello che dà sul parcheggio: “Si avvisa la gentile clientela per la situazione attuale, abbiamo deciso di sospendere l’attività dal giorno 27 febbraio al 15 marzo. Si ringrazia in anticipo per la comprensione”.

GLI ALTRI PUNTI VENDITA – Nessun accenno al coronavirus, ma è ovvio che la decisione di tenere le serrande abbassate sia stata presa per l’emergenza che ha investito in pieno anche l’Italia dopo la Cina. D’altronde, all’esterno di un altro punto vendita anch’esso chiuso – e sempre in via Campana – era stato fatto un chiaro riferimento al rischio sanitario: “per garantire la sicurezza pubblica, al solo scopo di contribuire alla prevenzione del rischio contagio, come comunità cinese a Napoli abbiamo stabilito una chiusura cautelativa di questo esercizio commerciale”.