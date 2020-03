POZZUOLI – Sale a quattro il numero di contagiati da Coronavirus a Pozzuoli: si tratta di un 50enne residente nella zona di Lucrino. Tutte le misure per ricercare il link epidemiologico dell’uomo sono state attivate dall’Asl, e sono state messe in isolamento le persone che hanno avuto contatti con il contagiato. Gli altri contagiati sono: un 57enne, dipendente del comune di Quarto, residente in una zona residente a ridosso di via Campana, attualmente ricoverato in ospedale in condizioni ritenute non preoccupanti; un 52enne di Cigliano, che versa in buone condizioni; e un 30enne di Licola, in via di guarigione che nelle prossime ore dovrebbe concludere la fase di isolamento.