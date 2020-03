POZZUOLI – Resta invariata la situazione a Pozzuoli e nel resto dei comuni flegrei dove non si registrano nuovi casi da Coronavirus. Dopo una settimana fortunatamente le misure di prevenzione hanno sortito gli effetti auspicati e l’unico caso accertato resta quello che riguarda il 30enne di Licola che da venerdì scorso è in isolamento presso la propria abitazione con i genitori e il fratello, così come la catena di contatti a lui risalenti. Un dato che lascia ben sperare per il futuro anche in virtù delle stringenti disposizioni messe in atto dal comune di Pozzuoli che attraverso apposita ordinanza ha disposto la chiusura fino al prossimo 3 aprile di discoteche, cinema, teatri, biblioteche e sale da ballo. Inoltre restano chiuse le scuole, per il momento fino al 15 marzo, e gli ambulatori medici. Nel resto della regione Campania in totale sono 57 i casi di Covid-19 accertati.