QUARTO – “Andrà tutto bene”. Quello che è oramai è uno slogan nazionale, in una Italia alle prese con l’emergenza legata al contagio del coronavirus, questa sera è comparsa all’esterno dell’aula consiliare di piazzale Europa. Nessun assembramento, sia chiaro, ma la presenza di un solo tecnico che ha montato il necessario per la breve video-installazione.

“ENERGIA INCREDIBILE” – Un’idea sviluppata da Alessandra Franco, esperta del settore. «In questa situazione straordinaria ho avuto la conferma di quanto la comunità di Quarto sia coraggiosa, forte – ha commentato il sindaco della città Antonio Sabino – A partire dai bambini che ogni giorno mi mandano i loro bellissimi disegni dandomi un’energia incredibile. Poi ci sono le famiglie, i cittadini tutti, che con grande diligenza stanno rispondendo alle indicazioni che forniamo loro giorno dopo giorno. Così come l’Amministrazione comunale, maggioranza ed opposizione, la tenenza dei Carabinieri e della Polizia Municipale di Quarto, i dipendenti comunali, l’Asl, i medici, i pediatri, gli imprenditori, gli operatori del terzo settore, le attività produttive presenti sul nostro territorio e tutti quelli che lavorano quotidianamente per la nostra città. Per fermare questa emergenza c’è bisogno della collaborazione di tutti. Ciascuno deve fare la sua parte. Resistiamo ancora un po’».