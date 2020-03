POZZUOLI – E’ terminata un’altra lunga giornata che, come ieri, ha fatto registrare un biòancio positivo: a Pozzuoli non c’è nessun nuovo caso di Covid-19. Tra i tamponi dei puteolani esaminati all’ospedale Cotugno, infatti, nessuno è risultato positivo. Restano dunque quattro i contagiati: il 30enne di Licola, ormai quasi del tutto guarito; il 52enne di Cigliano, da diveri giorni senza febbre e in buone condizioni di salute; il 50enne di Lucrino, in isolamento presso la propria abitazione; e, infine, il 57enne di via Campana, che nella mattinata di oggi è stato trasferito al Cotugno in condizioni ritenute non gravi.