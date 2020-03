QUARTO – Mezzi in azione a Quarto per le operazioni di sanificazione ed igienizzazione delle strade. Nelle ultime ore sono state intensificate le procedure su tutto il territorio cittadino. I mezzi specializzati stanno attraversando le strade della città, con getti di igienizzanti su asfalto e marciapiedi. “Stiamo intensificando le procedure al fine di garantire la tutela della salute di tutti. L’emergenza è seria. Aiutateci anche voi ad evitare la diffusione del contagio: restate a casa” ha detto il sindaco di Quarto Antonio Sabino. Nella stessa serata di lunedì dal Dipartimento Epidemiologico dell’Asl Napoli 2 era giunta la notizia del terzo caso di Covid-19 in città.