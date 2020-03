POZZUOLI – Mascherine di stoffa vendute a tre euro. Mentre si susseguono le iniziative di solidarietà con diverse attività commerciali e privati che regalano alla popolazione gli oggetti per la sicurezza personale, c’è chi ne trae profitto economico. Accade che a Monterusciello dove un’attività commerciale sta realizzando e mettendo in vendita mascherine di stoffa al prezzo di tre euro. Rispondendo in privato alla pagina Facebook del negozio è possibile prenotare e ritirarle dopo le 19 in un luogo non reso pubblico ma che verrà comunicato agli acquirenti rigorosamente in privato.