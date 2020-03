MONTE DI PROCIDA – “A scopo precauzionale e al fine di voler uniformare le scelte nel contesto flegreo, senza voler creare allarmismo, domani mattina le scuole cittadine, di ogni ordine e grado, pubbliche e private, saranno chiuse, con ordinanza al momento in lavorazione. Intanto ribadisco l’invito ai cittadini ad adottare tutti i comportamenti e le precauzioni indicati dal Ministero della Salute, come già raccomandato. Da parte mia, della Giunta e dei miei collaboratori continua e continuerà il massimo impegno nel fronteggiare questa emergenza e nel tenervi aggiornati sull’evolversi della situazione.” lo ha detto poco fa il sindaco di Monte di Procida Peppe Pugliese che ha disposto per lunedì 2 marzo la chiusura di tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio cittadino. Allo stesso tempo il sindaco si riserva per le prossime ore la decisione di allungare i giorni di chiusura.