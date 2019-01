ISCHIA E PROCIDA – Ieri sera i carabinieri della compagnia di Ischia hanno effettuato controlli, in divisa e in borghese, all’interno e all’esterno di alcuni locali notturni per prevenire e reprimere reati. In un bar di Procida il titolare aveva organizzato una serata musicale senza autorizzazione: è stato denunciato. In un altro bar, sempre a Procida, è stato invece denunciato il Dj, un 21enne del luogo: il ragazzo è stato sorpreso alla consolle senza licenza da disc jockey e con diverse pennette usb piene di brani per i quali non era stata corrisposta la tassa SIAE. I supporti sono stati sequestrati.

DROGA – A Barano d’Ischia, infine, i militari hanno sorpreso due giovani di Forio in possesso di un grammo di hashish ciascuno: i due, di 18 e 19 anni, sono stati segnalati come assuntori di stupefacente al Prefetto di Napoli.